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В Ростовской области обломки сбитого беспилотника упали в огород частного дома

В Ростовской области обломки сбитого беспилотника упали в огород частного дома
Обломки сбитого в Ростовской области бепилотника упали в огород частного домовладения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Всего за прошедшую ночь на 20 июня в регионе было сбито три беспилотника. Дроны уничтожили в Шолоховском и Кашарском районах региона.

- В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет,- сказано в сообщении.

На месте уже работают специалисты-саперы. Место падения оцепили.
Фото: Rostov.ru
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