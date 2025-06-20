В Ростовской области обломки сбитого беспилотника упали в огород частного дома

Фото: Rostov.ru

Обломки сбитого в Ростовской области бепилотника упали в огород частного домовладения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Всего за прошедшую ночь на 20 июня в регионе было сбито три беспилотника. Дроны уничтожили в Шолоховском и Кашарском районах региона.- В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет,- сказано в сообщении.На месте уже работают специалисты-саперы. Место падения оцепили.