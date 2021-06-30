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В Ростове за мошенничество будут судить заведующую столовой

В Ростове за мошенничество будут судить заведующую столовой

В Ростове будут судить заведующую муниципальной столовой в Первомайском районе. Её обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 2 июля.

По предварительным данным, женщина больше полугода получала деньги за номинальный труд. Она, пользуясь своим служебным положением, вносила в отчёты заведомо ложные сведения о выполнении фиктивно устроенным человеком своих обязанностей. Ущерб в итоге составил больше 54 тысяч рублей.

- Обвиняемую будут судить сразу по двум статьям: «Служебный подлог» и «Мошенничество», - сообщили в ведомстве.

Если вину заведующей получится доказать в суде, ей грозит до четырёх лет лишения свободы.

Фото: alterainvest.ru

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