В Ростове за мошенничество будут судить заведующую столовой

В Ростове будут судить заведующую муниципальной столовой в Первомайском районе. Её обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 2 июля.По предварительным данным, женщина больше полугода получала деньги за номинальный труд. Она, пользуясь своим служебным положением, вносила в отчёты заведомо ложные сведения о выполнении фиктивно устроенным человеком своих обязанностей. Ущерб в итоге составил больше 54 тысяч рублей.- Обвиняемую будут судить сразу по двум статьям: «Служебный подлог» и «Мошенничество», - сообщили в ведомстве.Если вину заведующей получится доказать в суде, ей грозит до четырёх лет лишения свободы.