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В Ростове экс-бухгалтер МФЦ пойдет под суд за мошенничество и служебный подлог

В Ростове экс-бухгалтер МФЦ пойдет под суд за мошенничество и служебный подлог
В Ростове бывший главный бухгалтер МКУ «МФЦ» предстанет перед судом. Женщину обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве.

По версии следствия, женщина захотела подзаработать. Пользуясь своей должностью и доверительными отношениями с руководством, она вносила преувеличенные суммы в платежные поручения по заработной плате. С 2019-го по 2021 год экс-начальник отдела учета получила более полумиллиона рублей.

В конечном итоге о ее махинациях стало известно. В отношении бывшего бухгалтера возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество». В ходе следствия женщина возместила сумму, полученную незаконным путем.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

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