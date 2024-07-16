В Ростове водитель каршерингового авто пострадал в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове мужчина на арендованной машине пострадал, врезавшись в столб. Авария произошла 15 июля около 21:00.По предварительным данным, 51-летний горожанин сел за руль каршерингового «Фольксвагена Поло». Он ехал по улице Бодрой. В районе пересечения с Фурмановской мужчина не справился с управлением. Легковушка на полном ходу врезалась в опору линии электропередачи. От мощного удара бетонный столб завалился на бок, оставшись висеть на проводах.Очевидцы вызвали спецслужбы на место происшествия. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водителя с травмами отвезли в больницу.