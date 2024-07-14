В Ростове водитель автомобиля пострадал, врезавшись в опору ЛЭП
В Первомайском районе Ростова произошло жесткое ДТП, в котором пострадал мужчина. Авария случилась 14 июля около 04:30.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Киа Рио» ехал по проспекту Сельмашу. Напротив парка имени Николая Островского он потерял управление. Иномарка на полном ходу протаранила бетонную опору линий электропередач. Удар оказался настолько сильный, что легковушку смяло, как консервную банку.
- После ДТП водителя отвезли в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.