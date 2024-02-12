Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель за рулем каршерингового авто врезался в столб

В Ростове водитель за рулем каршерингового авто врезался в столб
В Ростове-на-Дону водитель за рулем каршерингового авто врезался в столб. Происшествие случилось вечером 11 февраля на проспекте Космонавтов.

На опубликованных кадрах видно, что у «Фольксвагена Поло» смело бампер и капот. Видимо, водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар и протаранил столб. После аварии автомобилист просто бросил машину и ушел. Пострадал ли кто-то в происшествии, неизвестно.

Вероятно, арендатору придется нести ответственность за разбитую машину.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.