В Ростове водитель за рулем каршерингового авто врезался в столб

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В Ростове-на-Дону водитель за рулем каршерингового авто врезался в столб. Происшествие случилось вечером 11 февраля на проспекте Космонавтов.На опубликованных кадрах видно, что у «Фольксвагена Поло» смело бампер и капот. Видимо, водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар и протаранил столб. После аварии автомобилист просто бросил машину и ушел. Пострадал ли кто-то в происшествии, неизвестно.Вероятно, арендатору придется нести ответственность за разбитую машину.