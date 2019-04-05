В центре Ростова водитель на арендованной машине врезался в столб



Водитель на арендованной иномарке попал в ДТП в центре Ростова. Авария произошла на переулке Семашко в ночь с 7 на 8 апреля.



По предварительным данным, водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением. Иномарка свернула на тротуар и врезалась в бетонный столб. Водитель и пассажир с места происшествия сбежали.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Иномарка получила механические повреждения.



На фотографиях с места происшествия видно, что попавшая в ДТП иномарка была арендована по системе «каршеринг».