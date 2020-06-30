В Ростове пропал нуждающийся в медпомощи подросток

Пропавшего 14-летнего мальчика разыскивают в Ростове-на-Дону. В данный момент в поисках Дмитрия Мушица его родственники и волонтёры прочёсывают улицы.Подросток пропал 2 июля. Он ушёл гулять в районе улицы Мечникова и не вернулся домой. Дима не отвечал на телефон, родители не смогли его самостоятельно разыскать. Они написали заявление в полицию и обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что мальчику требуется медицинская помощь.Всех неравнодушных жителей города просят присоединиться к поиску. Рост пропавшего — 160 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие русые волосы и голубые глаза.Он был одет в серую футболку с рисунком на груди, серые штаны ниже колен, на ногах — белые кроссовки.Любую информацию о местонахождении Димы Мушица просят сообщать по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.