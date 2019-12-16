Волонтёры подключились к поискам пропавшего в Новочеркасске пенсионера



К поискам пропавшего в Ростовской области пенсионера подключились волонтёры. Александр Новиков исчез в Новочеркасске. О местонахождении 67-летнего мужчины ничего не известно с 3 ноября.



Пенсионер ушёл из дома на улице Грушевской и не вернулся обратно. Родственники пропавшего обратились в полицию с заявлением о пропаже. Спустя около полутора месяцев к поиску подключился поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что мужчине требуется медицинская помощь.



Его рост — примерно 160-170 сантиметров, телосложение худощавое. У него серые глаза, вьющиеся седые волосы, борода и усы с проседью. Когда Александр Новикова видели в последний раз, он был одет в тёмную зимнюю куртку, брюки, тёмную фуражку, на ногах — ботинки.



Всех, кто знает, где находится пропавший, просят позвонить по номерам: 8 (863) 55-93-76, 8-928-612-36-33, 8-800-700-54-52, 112 или 02