Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове следователи разыскивают пропавшего без вести подростка

В Ростове следователи разыскивают пропавшего без вести подростка
В Ростове-на-Дону 16-летний подросток пропал без вести. Кирилл Шокарев 28 мая вышел из дома, расположенного на улице Погодина, и до сих пор не вернулся.

Родственники не знают, куда он направился. К слову, это уже не первый раз, когда Кирилл исчезает. Ранее он пропадал в 2018 году. Тогда он не вернулся домой после школы. Сейчас розыском подростка занимаются следователи.

Его рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое. Лицо треугольное, глаза серые, волосы русые. В день пропажи мальчик был одет в синие джинсы и серую толстовку с капюшоном, на ногах — чёрные кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Кирилла Шокарева просят сообщать по телефонам: 8 (863) 235-02-02 и 8 (863) 210-64-61.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.