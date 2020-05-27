В Ростове следователи разыскивают пропавшего без вести подростка

В Ростове-на-Дону 16-летний подросток пропал без вести. Кирилл Шокарев 28 мая вышел из дома, расположенного на улице Погодина, и до сих пор не вернулся.Родственники не знают, куда он направился. К слову, это уже не первый раз, когда Кирилл исчезает. Ранее он пропадал в 2018 году. Тогда он не вернулся домой после школы. Сейчас розыском подростка занимаются следователи.Его рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое. Лицо треугольное, глаза серые, волосы русые. В день пропажи мальчик был одет в синие джинсы и серую толстовку с капюшоном, на ногах — чёрные кроссовки.Любую информацию о местонахождении Кирилла Шокарева просят сообщать по телефонам: 8 (863) 235-02-02 и 8 (863) 210-64-61.