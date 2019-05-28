В Ростовской области пропал нуждающийся в медпомощи мужчина



Пропавшего 41-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области. Валерий Степанов исчез 20 мая в посёлке Орловском. Родные отмечают, что он может находиться в Зимовниковском районе.



За помощью в поисках они обратились к членам поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что Валерий нуждается в медицинской помощи.



Его рост — 175 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, тёмные волосы и зелёно-голубые глаза.



В последний раз его видели в чёрном трико, светлой футболке и чёрных туфлях.



Любую информацию о местонахождении Валерия Степанова просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.