В Ростове под суд пойдет мужчина, который заживо сжег собутыльника
В Ростове-на-Дону под суд пойдет 56-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Трагедия случилась 27 ноября 2023 года в центре донской столицы.
По версии следствия, трое приятелей выпивали спиртное в гараже на проспекте Буденновском. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Подозреваемый пришел в ярость. Он вышел из помещения, облил вход бензином и поджег. Одному мужчине удалось выбраться на улицу. Он получил ожоги головы и рук. Второй сгорел заживо.
Вскоре подозреваемого задержали, а затем отправили в следственный изолятор.
— Обвиняемый полностью признал вину в преступлении, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.