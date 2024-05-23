В Ростове под суд пойдет мужчина, который заживо сжег собутыльника

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В Ростове-на-Дону под суд пойдет 56-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Трагедия случилась 27 ноября 2023 года в центре донской столицы.По версии следствия, трое приятелей выпивали спиртное в гараже на проспекте Буденновском. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Подозреваемый пришел в ярость. Он вышел из помещения, облил вход бензином и поджег. Одному мужчине удалось выбраться на улицу. Он получил ожоги головы и рук. Второй сгорел заживо.Вскоре подозреваемого задержали, а затем отправили в следственный изолятор.— Обвиняемый полностью признал вину в преступлении, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.