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В Ростовской области под суд пойдет мужчина, зарубивший топором собутыльника

В Ростовской области под суд пойдет мужчина, зарубивший топором собутыльника
В Ростовской области на скамье подсудимых окажется мужчина, обвиняемый в убийстве. Антону Кошелеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Трагедия случилась 30 декабря 2023 года в хуторе Калинин Мясниковского района. Ночью в частном доме Антон вместе с приятелем выпивал спиртное. В какой-то момент между товарищами произошла ссора. По версии следствия, Кошелев пришел в ярость и сильно избил собутыльника. Затем во дворе он начал кромсать друга разными острыми предметами. В ход пошли нож, секатор, а затем топор. Мужчина скончался на месте происшествия.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Когда расследование уголовного дела закончилось, его материалы передали на Мясниковский районный суд. Заседание назначено 19 марта на 12:00.
Фото: Ростов.ру
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