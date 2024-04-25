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В Батайске под суд пойдет мужчина, зарезавший собутыльника

В Батайске под суд пойдет мужчина, зарезавший собутыльника
В Ростовской области на скамье подсудимых окажется 47-летний мужчина. Его обвиняют сразу по двум статьям: «Убийство» и «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Трагедия произошла в ноябре 2023 года в городе Батайске. Мужчина выпивал спиртное с 42-летним приятелем в квартире. В какой-то момент между ними произошел конфликт. По версии следствия, гость вышел из себя и набросился на домохозяина. Обвиняемый перерезал собутыльнику горло и несколько раз ударил лезвием в грудь. Затем, чтобы скрыть следы убийства, он поджег квартиру и скрылся.

— В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Первое судебное заседание запланировано 2 мая в Батайском городском суде.
Фото: Ростов.Ру
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