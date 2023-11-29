В Ростове бездомный сжег собутыльника заживо в гараже

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону бездомный мужчина сжег собутыльника заживо в гараже. Жуткая трагедия случилась 27 ноября на проспекте Буденновском, 98.Пожар в гараже начался около 06:15. Огонь охватил площадь в 24 квадратных метра, для тушения привлекли 11 спасателей на двух спецмашинах. После тушения сотрудники МЧС обнаружили в гараже тело неизвестного.Позже выяснилось, что гараж подожгли. Это сделал 55-летний друг погибшего. В тот день он выпивал с двумя собутыльниками и в какой-то момент между ними возник конфликт. Мужчина выбежал из гаража, взял канистру с бензином, облил им входную дверь и поджег. В результате случившегося один погиб, а второй успел выбежать на улицу и спастись. Пострадавшего с термическими ожогами головы и верхних конечностей доставили в больницу. Бездомный сбежал, но вскоре его задержали.В отношении мужчины завели уголовное дело по статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что по уголовному делу проводятся все необходимые мероприятия.