Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове бездомный сжег собутыльника заживо в гараже

В Ростове бездомный сжег собутыльника заживо в гараже
В Ростове-на-Дону бездомный мужчина сжег собутыльника заживо в гараже. Жуткая трагедия случилась 27 ноября на проспекте Буденновском, 98.

Пожар в гараже начался около 06:15. Огонь охватил площадь в 24 квадратных метра, для тушения привлекли 11 спасателей на двух спецмашинах. После тушения сотрудники МЧС обнаружили в гараже тело неизвестного.

Позже выяснилось, что гараж подожгли. Это сделал 55-летний друг погибшего. В тот день он выпивал с двумя собутыльниками и в какой-то момент между ними возник конфликт. Мужчина выбежал из гаража, взял канистру с бензином, облил им входную дверь и поджег. В результате случившегося один погиб, а второй успел выбежать на улицу и спастись. Пострадавшего с термическими ожогами головы и верхних конечностей доставили в больницу. Бездомный сбежал, но вскоре его задержали.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что по уголовному делу проводятся все необходимые мероприятия.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.