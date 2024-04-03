Фото: Ростов ру

В Ростовской области осудили женщину, которая зарезала знакомую. Ее обвинили по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Убийство».Трагедия произошла в Донецке в декабре 2022 года. В тот день 45-летняя местная жительница выпивала со своей знакомой в своем доме, на улице Артема. Во время застолья между женщинами разгорелся конфликт на фоне ревности. Дончанка вышла из себя и начала бить свою знакомую ногами по разным частям тела. Затем местная жительница схватилась за нож и ударила им свою приятельницу в шею. От полученной раны женщина скончалась на месте.Чтобы скрыть преступление, злоумышленница вместе с сожителем выбросила тело в заброшенный колодец.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что суд, с учетом предыдущих судимостей, приговорил виновную к восьми годам двум месяцам и пяти дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.