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В Ростовской области осудили 36-летнюю женщину за убийство возлюбленного

В Ростовской области осудили 36-летнюю женщину за убийство возлюбленного
В Батайске Ростовской области осудили 36-летнюю женщину за убийство сожителя. Она признана виновной по статье «Убийство».

Суд установил, что в марте этого года батайчанка была дома со своим сожителем на улице Половинко. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Женщина набросилась на возлюбленного с ножом и ударила его в грудь.

От полученных ранений мужчина скончался, а местную жительницу задержали.

Ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: Rostov.ru
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