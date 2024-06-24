В Ростовской области осудили 36-летнюю женщину за убийство возлюбленного

Фото: Rostov.ru

В Батайске Ростовской области осудили 36-летнюю женщину за убийство сожителя. Она признана виновной по статье «Убийство».Суд установил, что в марте этого года батайчанка была дома со своим сожителем на улице Половинко. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Женщина набросилась на возлюбленного с ножом и ударила его в грудь.От полученных ранений мужчина скончался, а местную жительницу задержали.Ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.