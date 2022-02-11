В Ростове осудили водителя иномарки за «пьяное» ДТП с погибшей мотоциклисткой
В донской столице вынесли приговор мужчине, сбившему насмерть на иномарке мотоциклистку. За жизнь 28-летней Екатерины Коловратик Алексей Бережнов просидит в тюрьме общего режима максимум шесть лет.
Rostov.ru уже рассказывал о жуткой аварии, унесшей жизнь молодой любительницы мотоциклов. Летом 2020 года Алексей напился и сел за руль своего «БМВ». На улице Чемордачка он не справился с управлением и врезался в мотоцикл «Стелс Флайм». За рулем была 28-летняя Екатерина Коловратик. Девушка от полученных травм скончалась по дороге в больницу.
В отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права садиться за руль сроком на три года. Пока приговор в силу не вступил.