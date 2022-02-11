Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове осудили водителя иномарки за «пьяное» ДТП с погибшей мотоциклисткой

В Ростове осудили водителя иномарки за «пьяное» ДТП с погибшей мотоциклисткой
В донской столице вынесли приговор мужчине, сбившему насмерть на иномарке мотоциклистку. За жизнь 28-летней Екатерины Коловратик Алексей Бережнов просидит в тюрьме общего режима максимум шесть лет.

Rostov.ru уже рассказывал о жуткой аварии, унесшей жизнь молодой любительницы мотоциклов. Летом 2020 года Алексей напился и сел за руль своего «БМВ». На улице Чемордачка он не справился с управлением и врезался в мотоцикл «Стелс Флайм». За рулем была 28-летняя Екатерина Коловратик. Девушка от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

В отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права садиться за руль сроком на три года. Пока приговор в силу не вступил.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.