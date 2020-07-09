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Водитель иномарки в Ростове сбил мотоциклистку

Водитель иномарки в Ростове сбил мотоциклистку
В донской столице водитель иномарки сбил 28-летнюю мотоциклистку. ДТП случилось 11 июля около полуночи в районе дома № 96 по улице Левобережной.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 24-летний парень на «БМВ» сел за руль выпившим, не справился с управлением и врезался в мотоцикл «Стелс Флайм», за рулем которого была 28-летняя девушка. От удара оба транспортных средства съехали с дороги.

В результате случившегося девушка серьезно пострадала и была доставлена в медучреждение.

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