Водитель иномарки в Ростове сбил мотоциклистку

В донской столице водитель иномарки сбил 28-летнюю мотоциклистку. ДТП случилось 11 июля около полуночи в районе дома № 96 по улице Левобережной.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 24-летний парень на «БМВ» сел за руль выпившим, не справился с управлением и врезался в мотоцикл «Стелс Флайм», за рулем которого была 28-летняя девушка. От удара оба транспортных средства съехали с дороги.В результате случившегося девушка серьезно пострадала и была доставлена в медучреждение.