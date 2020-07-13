Уголовное дело завели на водителя иномарки, сбившего насмерть мотоциклистку в Ростове

На водителя, устроившего ДТП с мотоциклисткой на Левобережной в Ростове, завели дело. Он подозревается по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщили 15 июля в прокуратуре Ростовской области.Авария случилась 12 июля на левом берегу в Ростове. Водитель «БМВ» не справился с управлением и врезался в мотоцикл «Стелс Флайм». За рулем была 28-летняя Екатерина Коловратик. Девушка от полученных травм скончалась по дороге в больницу.Как выяснилось, в момент ДТП водитель иномарки был пьян.- В отношении шофера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.Прокуратура Ростовской области признала законным возбуждение уголовного дела.