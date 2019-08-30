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В Новочеркасске вынесли приговор водителю, сбившему пешехода насмерть

В Новочеркасске вынесли приговор водителю, сбившему пешехода насмерть
Новочеркасский городской суд вынес приговор водителю, насмерть сбившему пешехода. Решение огласили 3 сентября.

ДТП произошло 26 февраля 2019 года. Мужчина за рулём «Рено Логан» превысил скорость и допустил наезд на пешехода. От полученных травм последний скончался на месте происшествия. В отношении водителя иномарки было возбуждено уголовное дело по стать «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- Приговором суда обвиняемый признан виновным. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Кроме того, мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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