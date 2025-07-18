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В Ростове 43-летний мужчина случайно убил друга во время пьяной ссоры

В Ростове 43-летний мужчина случайно убил друга во время пьяной ссоры
В Ростове 43-летний мужчина случайно убил друга во время пьяной ссоры. Об этом 18 июля сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, в декабре 2024 года двое друзей выпивали в квартире на улице Орбитальной. Между ними возник спор, который перерос в драку. Подозреваемый не смог сдержать гнев и нанес своему другу удары по голове и шее. От полученных травм мужчина умер на месте.

Полиция задержала подозреваемого и отправила его под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Прокуратура передала дело в суд для рассмотрения.
Фото: Ростов.ру
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