Фото: Ростов.ру

В Ростове 43-летний мужчина случайно убил друга во время пьяной ссоры. Об этом 18 июля сообщили в СУ СК по Ростовской области.По данным следствия, в декабре 2024 года двое друзей выпивали в квартире на улице Орбитальной. Между ними возник спор, который перерос в драку. Подозреваемый не смог сдержать гнев и нанес своему другу удары по голове и шее. От полученных травм мужчина умер на месте.Полиция задержала подозреваемого и отправила его под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.Прокуратура передала дело в суд для рассмотрения.