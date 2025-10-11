- Мы знакомы почти пять лет. За это время у нас были пробы отношений, мы расходились и сходились два раз. И на третий раз, как он говорит: «Я осознал, что если снова тебя потеряю, то это уже будет навсегда, ты уже отдаляешься». Так оно и было», — рассказала Зоя.

- Потом я увидела этот момент со стороны, на видео, и там все кричали, поддерживали нас. Я плакала много раз, когда пересматривала эти кадры, я в слезах была постоянно. Но это счастье девочкам такое пережить, - поделилась Зоя Фуць.

Фото: Соцсети

Супруга Павла Деревянко рассказала, что муж позвал ее замуж, чтобы не потерять. Зоя Фуць поделилась подробностями с Денисом Жавнеровичем на его шоу 10 октября.Девушка сообщила, что познакомилась с актером в соцсетях. Она оставила комментарий под его постом, а Павел ей ответил.И вот в марте 2025 года перед матчем Павел вывел на футбольное поле Зою и встал перед ней на колено. Девушка призналась, что в этот момент она была счастлива и не замечала никого вокруг.Также она отметила, что благодарна супругу, за то, что этим поступком он показал пример ее детям, как нужно вести себя с женщинами.