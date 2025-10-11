Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Супруга Павла Деревянко рассказала, что муж позвал ее замуж, чтобы не потерять

Супруга Павла Деревянко рассказала, что муж позвал ее замуж, чтобы не потерять
Супруга Павла Деревянко рассказала, что муж позвал ее замуж, чтобы не потерять. Зоя Фуць поделилась подробностями с Денисом Жавнеровичем на его шоу 10 октября.

Девушка сообщила, что познакомилась с актером в соцсетях. Она оставила комментарий под его постом, а Павел ей ответил.

- Мы знакомы почти пять лет. За это время у нас были пробы отношений, мы расходились и сходились два раз. И на третий раз, как он говорит: «Я осознал, что если снова тебя потеряю, то это уже будет навсегда, ты уже отдаляешься». Так оно и было», — рассказала Зоя.


И вот в марте 2025 года перед матчем Павел вывел на футбольное поле Зою и встал перед ней на колено. Девушка призналась, что в этот момент она была счастлива и не замечала никого вокруг.

- Потом я увидела этот момент со стороны, на видео, и там все кричали, поддерживали нас. Я плакала много раз, когда пересматривала эти кадры, я в слезах была постоянно. Но это счастье девочкам такое пережить, - поделилась Зоя Фуць.


Также она отметила, что благодарна супругу, за то, что этим поступком он показал пример ее детям, как нужно вести себя с женщинами.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.