Супруга Павла Деревянко рассказала, что муж позвал ее замуж, чтобы не потерять
Супруга Павла Деревянко рассказала, что муж позвал ее замуж, чтобы не потерять. Зоя Фуць поделилась подробностями с Денисом Жавнеровичем на его шоу 10 октября.
Девушка сообщила, что познакомилась с актером в соцсетях. Она оставила комментарий под его постом, а Павел ей ответил.
И вот в марте 2025 года перед матчем Павел вывел на футбольное поле Зою и встал перед ней на колено. Девушка призналась, что в этот момент она была счастлива и не замечала никого вокруг.
Также она отметила, что благодарна супругу, за то, что этим поступком он показал пример ее детям, как нужно вести себя с женщинами.