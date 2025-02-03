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В Донецке мужчина убил сожительницу в ходе ссоры

В Донецке мужчина убил сожительницу в ходе ссоры
В городе Донецке Ростовской области мужчина убил свою сожительницу в ходе ссоры. Инцидент произошел 3-м микрорайоне.

Трагедия случилась ночью, когда пара возвращалась из гостей домой. Нередко сожитель устраивал скандалы и бил 40-летнюю женщину. Однако уйти от неадеквата жительница не решилась, ссылаясь на чувства. В этот день между ними снова завязалась ссора, которая переросла в серьезных конфликт.

Мужчина набросился на возлюбленную и начал ее жестоко избивать. Он бил женщину до тех пор пока она не перестала подавать признаков жизни.

Злоумышленника позже задержали полицейские. Сейчас он дает признательные показания.

Фото: Rostov.ru
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