В Донецке мужчина убил сожительницу в ходе ссоры

Фото: Rostov.ru

В городе Донецке Ростовской области мужчина убил свою сожительницу в ходе ссоры. Инцидент произошел 3-м микрорайоне.Трагедия случилась ночью, когда пара возвращалась из гостей домой. Нередко сожитель устраивал скандалы и бил 40-летнюю женщину. Однако уйти от неадеквата жительница не решилась, ссылаясь на чувства. В этот день между ними снова завязалась ссора, которая переросла в серьезных конфликт.Мужчина набросился на возлюбленную и начал ее жестоко избивать. Он бил женщину до тех пор пока она не перестала подавать признаков жизни.Злоумышленника позже задержали полицейские. Сейчас он дает признательные показания.