В Ростове иномарка врезалась в столб и перевернулась после столкновения с «Тойотой»: пострадал водитель

В донской столице иномарка перевернулась после того, как врезалась в столб и столкнулась с машиной. Авария произошла днем 10 августа на улице Рябышева.Спровоцировал ДТП 73-летний пенсионер на «Тойоте Камри». Мужчина направлялся по улице 28-й Линии в сторону улицы Рябышева. На перескрестке пожилой ростовчанин не пропустил 35-летнего водителя на «Рено Сандеро», который ехал по главной. Машины столкнулись. «Рено» отбросило на электрический столб, после этого иномарка опрокинулась.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водителя машины-«перевертыша» с травмами госпитализировали.