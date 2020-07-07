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В Ростове-на-Дону иномарка протаранила два автомобиля и врезалась в столб

В Ростове-на-Дону иномарка протаранила два автомобиля и врезалась в столб
В донской столице иномарка столкнулась с двумя машинами и влетела в столб. Авария случилась недалеко от Центрального рынка на Буденновском проспекте вечером 9 июля.

По информации собственного источника, зеленая легковушка, поворачивая, наехала на белую иномарку. От силы удара отлетела в сторону, задела припаркованный автомобиль и врезалась в столб.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших не оказалось. Подробности аварии выясняются. Известно, что все три машины повреждены. Оценить размер ущерба предстоит экспертам.

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