В Ростове-на-Дону иномарка протаранила два автомобиля и врезалась в столб

В донской столице иномарка столкнулась с двумя машинами и влетела в столб. Авария случилась недалеко от Центрального рынка на Буденновском проспекте вечером 9 июля.По информации собственного источника, зеленая легковушка, поворачивая, наехала на белую иномарку. От силы удара отлетела в сторону, задела припаркованный автомобиль и врезалась в столб.По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших не оказалось. Подробности аварии выясняются. Известно, что все три машины повреждены. Оценить размер ущерба предстоит экспертам.