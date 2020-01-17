В Ростове иномарка на большой скорости врезалась в столб: пострадал водитель



Молодой человек получил травмы в результате ДТП в Ростове-на-Дону. Авария произошла на проспекте Шолохова 21 января около 2:30.



По предварительной информации, 19-летний парень на «Рено Логан» потерял управление. В районе дома № 173 он на большой скорости врезался в столб освещения. От удара легковушку отбросило на несколько метров на обочину, где она провалилась в кювет.



- В результате ДТП пострадал водитель, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Он был доставлен в больницу.



На месте аварии работали сотрудники ДПС и МЧС. Машина получила серьёзные механические повреждения. По факту происшествия проводится проверка.