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В Ростове такси после столкновения с иномаркой отбросило на столб

В Ростове такси после столкновения с иномаркой отбросило на столб
В Ростове такси после столкновения с иномаркой отбросило на столб. Водителя госпитализировали с травмами. Авария произошла 4 мая в седьмом часу вечера в переулке Рубиновом, 1а.

По предварительным данным, 37-летний ростовчанин ехал по проспекту Нагибина в сторону СЖМ на «Хонде Цивик» и, поворачивая направо, врезался в такси «Лифан Солано». Последнее от удара отбросило на столб.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП 27-летний водитель «Лифана Солано» с травмами был доставлен в больницу.

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