В Ростове такси после столкновения с иномаркой отбросило на столб. Водителя госпитализировали с травмами. Авария произошла 4 мая в седьмом часу вечера в переулке Рубиновом, 1а.По предварительным данным, 37-летний ростовчанин ехал по проспекту Нагибина в сторону СЖМ на «Хонде Цивик» и, поворачивая направо, врезался в такси «Лифан Солано». Последнее от удара отбросило на столб.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП 27-летний водитель «Лифана Солано» с травмами был доставлен в больницу.