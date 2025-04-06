Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Ростова иномарка на полном ходу снесла припаркованное авто

В центре Ростова иномарка на полном ходу снесла припаркованное авто
В Ростове-на-Дону иномарка столкнулась с припаркованным автомобилем. Свидетели инцидента опубликовали видео с места аварии в социальных сетях.

ДТП произошло в ночь на 6 апреля на улице Мечникова. Водитель автомобиля марки «Мерседес» потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство занесло в сторону обочины. В этот момент на обочине был припаркован автомобиль «ГАЗ-21», в который и врезалась иномарка.

На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что припаркованный автомобиль получил значительные повреждения в результате сильного удара. Задняя часть и багажник отечественного автомобиля оказались сильно покорежены.

Согласно информации, предоставленной в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате данного дорожно-транспортного происшествия никто не получил телесных повреждений.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.