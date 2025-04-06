В центре Ростова иномарка на полном ходу снесла припаркованное авто

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону иномарка столкнулась с припаркованным автомобилем. Свидетели инцидента опубликовали видео с места аварии в социальных сетях.ДТП произошло в ночь на 6 апреля на улице Мечникова. Водитель автомобиля марки «Мерседес» потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство занесло в сторону обочины. В этот момент на обочине был припаркован автомобиль «ГАЗ-21», в который и врезалась иномарка.На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что припаркованный автомобиль получил значительные повреждения в результате сильного удара. Задняя часть и багажник отечественного автомобиля оказались сильно покорежены.Согласно информации, предоставленной в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате данного дорожно-транспортного происшествия никто не получил телесных повреждений.