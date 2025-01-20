Легковушка на полном ходу влетела в опору ЛЭП в Ростовской области

Фото: ГКУ РО «РО ПСС»

Легковой автомобиль на полном ходу столкнулся с опорой линий электропередач в Ростовской области. Как сообщили в ГКУ РО «РО ПСС» спасателям пришлось доставать водителя из заблокированного авто.Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 января на трассе «Сальск-Ростов». Водитель автомобиля «Лада Гранта» потерял контроль над машиной во время движения. Из-за чего машина вылетела на обочину, и в итоге на огромной скорости столкнулась с опорой ЛЭП.Спасатели прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшему. Автомобилиста вытащили из покореженного автомобиля. Затем его передали работникам скорой помощи, после чего он был госпитализирован.