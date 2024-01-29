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В Новочеркасске два человека пострадали в столкновении с опорой ЛЭП

В Новочеркасске два человека пострадали в столкновении с опорой ЛЭП
В Новочеркасске двое пострадали в ДТП с опорой линии электропередачи. Авария случилась 28 января на улице Трамвайной.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» ехал в районе дома № 71 в сторону Гагарина. На пути он потерял управление и съехал с проезжей части. Машину на большой скорости занесло в опору ЛЭП.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП травмы получили 57-летний водитель машины и его пассажирка. Их экстренно доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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