В Новочеркасске два человека пострадали в столкновении с опорой ЛЭП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске двое пострадали в ДТП с опорой линии электропередачи. Авария случилась 28 января на улице Трамвайной.По предварительным данным, мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» ехал в районе дома № 71 в сторону Гагарина. На пути он потерял управление и съехал с проезжей части. Машину на большой скорости занесло в опору ЛЭП.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП травмы получили 57-летний водитель машины и его пассажирка. Их экстренно доставили в больницу.