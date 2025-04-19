В ДТП под Батайском разбился насмерть 35-летний мотоциклист

Фото: соцсцети

Под Батайском мотоциклист на скорости врезался в легковушку. Подробности сообщили в УГИБДД по Ростовской области.ДТП случилось 19 апреля в 20:00 на Восточном шоссе. Водитель автомобиля «БМВ», мужчина 48 лет, не пропустил мотоциклиста, что и привело к аварии. Мотоциклист двигался на высокой скорости и не смог избежать столкновения.После аварии на дороге образовалась пробка, в которой до сих пор стоят автомобили. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.