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В ДТП под Батайском разбился насмерть 35-летний мотоциклист

В ДТП под Батайском разбился насмерть 35-летний мотоциклист
Под Батайском мотоциклист на скорости врезался в легковушку. Подробности сообщили в УГИБДД по Ростовской области. 

ДТП случилось 19 апреля в 20:00 на Восточном шоссе. Водитель автомобиля «БМВ», мужчина 48 лет, не пропустил мотоциклиста, что и привело к аварии. Мотоциклист двигался на высокой скорости и не смог избежать столкновения.

После аварии на дороге образовалась пробка, в которой до сих пор стоят автомобили. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Фото: соцсцети
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