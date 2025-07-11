Огромная пробка из-за ДТП и ремонта дороги сковала движение в Ростовской области

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась значительная пробка из-за дорожных работ и произошедшей аварии. Свидетели поделились фото и видео с места событий в социальных сетях.Днем 11 июля на 1 023-м километре автомагистрали М-4 «Дон», вблизи поселка Новоперсиановка, случилась цепная авария. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что в левом ряду столкнулись не менее четырех транспортных средств. Одна из машин врезалась в отбойник. Данные о пострадавших и деталях инцидента в настоящий момент отсутствуют. Протяженность пробки превышает два километра.Ситуация на соседней полосе осложнена проведением ремонтных работ. Затор в направлении Москвы тянется от 1 030-го до 1 023-го километра трассы М-4 «Дон». Водителям рекомендуется учитывать данную информацию и заранее планировать маршруты, избегая указанного участка дороги.