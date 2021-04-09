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В ЦГБ Ростова пациент скончался при попытке сбежать из реанимации

В ЦГБ Ростова пациент скончался при попытке сбежать из реанимации
В ЦГБ им. Семашко скончался пациент, пытавшийся сбежать из реанимации. О случае в медучреждении на Ворошиловском проспекте, 105/23 рассказал DonDay.ru.

Инцидент произошел на выходных. Пациент решил самовольно покинуть отделение реанимации. Он пролез через окно и направился к выходу с территории больницы. Там мужчина перелез через забор и упал на землю. Смерть наступила мгновенно.

Что стало причиной его кончины, разбираются судмедэксперты.

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