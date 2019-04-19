Житель Шахт, пытавшийся покончить с собой на улице, скончался в реанимации



Фото: Moe-lipetsk.ru

В Шахтах в реанимации умер местный житель, который пытался покончить с собой на улице.



Накануне, 21 апреля, на проспекте Победы в центре города он травмировал себя на глазах у шокированных прохожих. Свидетели случившегося вызвали на место скорую помощь и полицию. В руках у мужчины были острые предметы. Когда полицейские попытались помешать ему, шахтинец набросился на них и покусал, сообщает DonDay Шахты.



Приложив усилия, местного жителя всё-таки удалось доставить в больницу.



Как выяснилось, пациенту - 41 год. За неделю до инцидента он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за хранение наркотиков. Ранее у мужчины были жена и дети, но после того как он стал употреблять запрещенные препараты, супруга с детьми уехала.



После освобождения из мест заключения шахтинец проживал с матерью и бабушкой. Он нигде не работал, жил за счёт родственниц.



В день происшествия мужчина бродил по улицам города в неадекватном состоянии. Он разбивал стекла соседям и резал себя осколками.



На следующий день после госпитализации он скончался в реанимации.