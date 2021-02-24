Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в реанимации скончался мужчина, пострадавший при взрыве газового баллона

В Ростовской области в реанимации скончался мужчина, пострадавший при взрыве газового баллона
В реанимации города Зверево скончался 32-летний мужчина, пострадавший при взрыве газового баллона. Сергея не стало 26 февраля, сообщил собственный источник Rostov.ru.

Дончанин не выжил, получив 96% ожогов тела. В течение четырёх дней он находился в реанимации с неутешительными прогнозами врачей. К сожалению, спасти жизнь пациенту не удалось.

Напомним, газовый баллон взорвался утром 22 февраля в хуторе Малоканском Красносулинского района. Дома находились двое взрослых мужчин и 15-летний ребёнок. Несовершеннолетний получил 15% ожогов. Его перевели в хирургическое отделение областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону. Отец мальчика, 42-летний Дмитрий, продолжает находиться на ИВЛ в реанимации ЦГБ Зверево. У него диагностировали поражение 60% тела.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.