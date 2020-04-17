В Новочеркасске пациент с пневмонией выпал с четвёртого этажа больницы
В БСМП Новочеркасска из окна палаты выпал пациент. ЧП произошло утром 20 апреля.
По предварительным данным, мужчину доставили в больницу с диагнозом «Пневмония». Так как больница принимает лишь больных коронавирусом, пациента положили в отдельную палату на четвертом этаже корпуса БСМП на выезде из города.
После госпитализации, мужчина попытался сбежать из медучреждения, но ему преградили путь охранники. Тогда он попытался покинуть больницу через окно, пишет DonDay-novocherkassk.
Пациент упал вниз и получил множественные травмы, среди которых серьезные переломы. Жителя Новочеркасска доставили в реанимацию.
В настоящее время его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Предположительно, у новочеркассца есть проблемы с психическим здоровьем.