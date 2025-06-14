Минувшей ночью системы ПВО отразили атаку 11 БПЛА над Азовским морем

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов над Азовским морем. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, было ликвидировано 11 дронов.В ночь на 14 июня дежурные подразделения ПВО активно отражали воздушное нападение в небе над акваторией, уничтожая вражеские цели.Местные жители сообщали о громких взрывах, доносившихся из прибрежных районов.По итогам ночной операции, всего было нейтрализовано 66 беспилотников. Наибольшее количество, 30 единиц, сбито в Воронежской области, десять – в Белгородской области, шесть – в Республике Крым и один дрон был уничтожен в Самарской области.