На трассе под Ростовом легковушку покорежило после столкновения с иномаркой

Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.

В районе Ростова-на-Дону на автомобильной трассе случилось ДТП с участием легковушки и импортного автомобиля. Происшествие случилось около полудня сегодняшнего дня, 12 ноября, в поселке Верхнетемерницком Аксайского района.Как сообщили в МБУ АР «УЧПС», водитель автомобиля «ВАЗ 2112» на улице Обсерваторной, 42 по неустановленной причине неожиданно выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилем «Мазда СХ-5». От сильного удара «ВАЗ 2112» отбросило в кювет у дороги.Экстренные службы быстро прибыли на место аварии. Прибывшие медики скорой помощи осмотрели водителей обоих автомобилей, но ни один из них не нуждался в госпитализации и отказался от нее. Сейчас выясняются все детали этого инцидента.