Минувшей ночью в небе над Ростовской области отразили атаку 13 БПЛА

Фото: Donday

По информации Министерства обороны РФ, в воздушном пространстве Ростовской области были ликвидированы 13 беспилотных летательных аппаратов.В течение ночи, с 23:00 16 октября до 7:00 17 октября, системы ПВО отразили массированную атаку, в которой был задействован 61 дрон.Наибольшее количество аппаратов, 32 единицы, сбито над Крымским полуостровом. Помимо Ростовской области, где уничтожили 13 БПЛА, шесть дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря. Также пять беспилотников сбили над Брянской областью, по два – над Тульской областью и Московским регионом. Один дрон был уничтожен в воздушном пространстве Курской области.