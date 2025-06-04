В Ростовской области семья чудом спаслась из жуткого пожара

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В Синявском под Таганрогом семью удалось уберечь от трагедии в результате пожара, вспыхнувшего в их двухэтажном доме.В час ночи в Донском переулке громкий взрыв прозвучал на втором этаже дома, где глава семьи проводил время за просмотром телевизора.Заинтересовавшись источником шума, мужчина поднялся наверх и заметил признаки задымления. Быстро оценив ситуацию, он разбудил свою супругу, взял ребенка, и все они благополучно выбрались из горящего здания. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на большую часть дома, охватив площадь 70 квадратных метров.Для ликвидации пожара были направлены 16 пожарных и 5 специализированных машин. Согласно предварительным данным, предоставленным пресс-службой Главного управления МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стало нарушение в работе электропроводки, вызвавшее короткое замыкание.