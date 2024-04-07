В Ростовской области кошка спасла хозяев из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области кошка по кличке Марфа спасла хозяев во время пожара. Происшествие случилось ночью 4 апреля в селе Сандата Сальского района.Огонь вспыхнул на улице Набережной около 02:00. Сначала пламя охватило хозяйственную постройку. Затем ветер перекинул его на гараж и крышу жилого дома. Животное почувствовало запах гари и разбудило семью из четырех человек.Люди выбежали на улицу и вызвали спасателей. На место ЧП приехали 15 специалистов на четырех автоцистернах.- Общая площадь пожара составила около 120 квадратных метров. Огонь удалось потушить примерно за полчаса, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.