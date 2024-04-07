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В Ростовской области кошка спасла хозяев из горящего дома

В Ростовской области кошка спасла хозяев из горящего дома
В Ростовской области кошка по кличке Марфа спасла хозяев во время пожара. Происшествие случилось ночью 4 апреля в селе Сандата Сальского района.

Огонь вспыхнул на улице Набережной около 02:00. Сначала пламя охватило хозяйственную постройку. Затем ветер перекинул его на гараж и крышу жилого дома. Животное почувствовало запах гари и разбудило семью из четырех человек.

Люди выбежали на улицу и вызвали спасателей. На место ЧП приехали 15 специалистов на четырех автоцистернах.

- Общая площадь пожара составила около 120 квадратных метров. Огонь удалось потушить примерно за полчаса, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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