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При пожаре в пятиэтажке в Ростовской области пострадал мужчина

При пожаре в пятиэтажке в Ростовской области пострадал мужчина
Фото для иллюстрации: smolensk-i.ru
В Сальском районе Ростовской области произошёл пожар с пострадавшим. Происшествие случилось в посёлке Гигант 26 мая около 8:30. На улице Победы загорелась квартира в многоэтажке.

Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём. Пламя охватило площадь 15 квадратных метров.
- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате происшествия пострадал один человек - ожоги получил 59-летний мужчина. Его доставили в больницу бригадой скорой помощи.

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