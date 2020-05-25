При пожаре в пятиэтажке в Ростовской области пострадал мужчина
Фото для иллюстрации: smolensk-i.ru
В Сальском районе Ростовской области произошёл пожар с пострадавшим. Происшествие случилось в посёлке Гигант 26 мая около 8:30. На улице Победы загорелась квартира в многоэтажке.
Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём. Пламя охватило площадь 15 квадратных метров.
- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В результате происшествия пострадал один человек - ожоги получил 59-летний мужчина. Его доставили в больницу бригадой скорой помощи.