Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге молодой человек пострадал при пожаре в многоэтажке

В Таганроге молодой человек пострадал при пожаре в многоэтажке
Молодой человек получил травмы при пожаре в Ростовской области. Возгорание случилось в Таганроге 9 июня около 19 часов. Огонь вспыхнул в одной из квартир в многоэтажке на улице Чехова.

- К тушению привлекались семь человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожарные эвакуировали 28 человек. Площадь возгорания составляла десять квадратных метров. В результате происшествия пострадал 19-летний парень. Он получил ожоги и был доставлен в больницу. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.