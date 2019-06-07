В Таганроге молодой человек пострадал при пожаре в многоэтажке



Молодой человек получил травмы при пожаре в Ростовской области. Возгорание случилось в Таганроге 9 июня около 19 часов. Огонь вспыхнул в одной из квартир в многоэтажке на улице Чехова.



- К тушению привлекались семь человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Пожарные эвакуировали 28 человек. Площадь возгорания составляла десять квадратных метров. В результате происшествия пострадал 19-летний парень. Он получил ожоги и был доставлен в больницу. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.