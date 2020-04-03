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Житель Ростовской области погиб из-за неосторожного обращения с огнём

Житель Ростовской области погиб из-за неосторожного обращения с огнём
В Ростовской области в результате пожара погиб мужчина. Происшествие случилось 6 апреля около 15 часов в Цимлянском районе. На улице Садовой в станице Хорошевской загорелась летняя кухня.

- К тушению привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К моменту их прибытия площадь пожара составляла 15 квадратных метров.

На ликвидацию огня потребовалось примерно 20 минут. В результате пожара погиб 67-летний мужчина. Известно, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём.

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