За сутки при пожарах в Ростовской области двое погибли, один пострадал
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В результате пожаров на территории Ростовской области два человека погибли, один пострадал.
Первое ЧП произошло в слободе Александровка Тарасовского района. Около полуночи с 13-е на 14-е апреля на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в частном доме. Площадь пожара составила десять квадратных метров. На месте работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. В результате пожара погибла 51-летняя женщина. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём.
Затем около 3:30 в станице Казанской Верхнедонского района вспыхнул одноэтажный дом.
- К тушению привлекались восемь человека личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
После ликвидации возгорания в доме обнаружили тело погибшего. Пожар унёс жизнь 43-летнего мужчины. Причина происшествия устанавливается.
Третье ЧП случилось на улице Почтовой в посёлке Усть-Донецкий. Здесь около полудня 14 апреля загорелась квартира в пятиэтажке. На место направили шесть пожарных и три единицы техники. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. В результате происшествия травмы получила 83-летняя женщина. С отравлением продуктами горения ее доставили в больницу. Причиной происшествия стало короткое замыкание.