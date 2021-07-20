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Пожилой мужчина скончался в ДТП на трассе М-4 «Дон»

[center]Пожилой мужчина скончался в ДТП на трассе М-4 «Дон»[/]
В Ростовской области произошло ДТП на 1 024-м километре трассы М-4 «Дон». В результате аварии пожилой мужчина скончался. Трагедия случилась 22 июля.

По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулём «Опеля Вектра» пытался повернуть на дороге между Новочеркасском и Шахтами. Навстречу ему ехал 34-летний водитель на «Хонде». В результате аварийной ситуации автомобили столкнулись.

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, водитель «Опеля» скончался.

Сообщается, что на заднем сиденье «Хонды» сидели дети пяти и семи лет. Их состояние на данный момент неизвестно.

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