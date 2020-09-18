Пожилой водитель «четверки» погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области мужчина погиб в ДТП. Авария случилась утром 22 сентября на трассе Гуково - Новошахтинск.По предварительным данным, 77-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2104» не убедился в безопасности и врезался в попутный автомобиль марки «Датсун» под управлением 54-летнего водителя.Удар был такой силы, что передняя часть ВАЗа превратилась в сплошную груду металла, а иномарка вылетела с дороги в поле. Жертв в результате аварии избежать не удалось.- В результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.