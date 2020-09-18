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Пожилой водитель «Лады» скончался в реанимации после ДТП с грузовиком на въезде в Новочеркасск

Пожилой водитель «Лады» скончался в реанимации после ДТП с грузовиком на въезде в Новочеркасск
Водитель «Лады» скончался в реанимации БСМП Новочеркасска после ДТП с КАМАЗом на въезде в Новочеркасск. Смертельная авария случилась около восьми часов вечера 19 сентября в Аксайском районе Ростовской области.

В отделе пропаганды УГИБДД по региону сообщили, что 43-летний водитель грузовика ехал со стороны Ростова в сторону Новочеркасска и при повороте врезался в «Лада-111740». За рулем авто был 65-летний мужчина.

В реанимацию он попал с переломом бедра и разрывом селезенки. Но врачам не удалось спасти его, сообщил источник DonDay – Новочеркасск.

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