Пожилой водитель «Лады» скончался в реанимации после ДТП с грузовиком на въезде в Новочеркасск

Водитель «Лады» скончался в реанимации БСМП Новочеркасска после ДТП с КАМАЗом на въезде в Новочеркасск. Смертельная авария случилась около восьми часов вечера 19 сентября в Аксайском районе Ростовской области.В отделе пропаганды УГИБДД по региону сообщили, что 43-летний водитель грузовика ехал со стороны Ростова в сторону Новочеркасска и при повороте врезался в «Лада-111740». За рулем авто был 65-летний мужчина.В реанимацию он попал с переломом бедра и разрывом селезенки. Но врачам не удалось спасти его, сообщил источник DonDay – Новочеркасск.