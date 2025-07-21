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Пьяный мужчина застрелил незнакомца во время конфликта в Ростовской области

Пьяный мужчина застрелил незнакомца во время конфликта в Ростовской области

В Ростовской области в результате конфликта нетрезвый мужчина совершил убийство, лишив жизни случайного прохожего. Об этом сообщили представители регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на двадцатое июля возле одного из кафе в городе Донецке. Согласно предварительным данным, между 49-летним гражданином и 43-летним жителем города возникла словесная перепалка. В состоянии аффекта подозреваемый извлек огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в область шеи и груди потерпевшего. После содеянного он покинул место преступления.

Несмотря на усилия медиков, раненый скончался. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.

Согласно информации, предоставленной СУ СК Ростовской области, в суд направлено прошение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: СУ СК Ростовской области
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